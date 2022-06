"Temptation Island"-Gloria und Niko zweifelten nie an Liebe!

Gloria und Nikola Glumac mussten eine schwere Zeit durchmachen! Das Ehepaar hatte sich in diesem Jahr dem großen Treuetest bei Temptation Island gestellt. Besonders der gebürtige Serbe ließ es dort richtig krachen – und flirtete, was das Zeug hielt. Die Blondine hingegen lästerte teils hart über ihren Gatten ab. Beim finalen Lagerfeuer fielen sich die zwei dann aber wieder in die Arme. Gegenüber Promiflash betonten die Glumacs nun: Trotz aller Strapazen waren sie sich ihrer Liebe immer sicher!

"Ich konnte es nicht erwarten, dass ich meine Gloria wiedersehe", erinnerte sich Niko im Promiflash-Interview an die Dreharbeiten zurück. Er habe ihr damals einfach nur sagen wollen, wie sehr er sie liebe und vermisst habe – trotz aller bösen Worte habe er nie auch nur über eine Trennung nachgedacht: "Ich habe ganz klar an ein Happy End geglaubt! Aber zu 100 Prozent!" Der Tattooliebhaber betonte zudem, seiner Frau schnell verziehen zu haben.

Und Gloria? Der ging es ähnlich, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Die Liebe zwischen Niko und mir ist unglaublich stark und nichts und niemand hätte eine Chance, zwischen uns zu kommen." Dennoch sei sie mit gemischten Gefühlen ins Lagerfeuer gegangen, schilderte sie: "Ich war einerseits reumütig, aber andererseits auch sauer und verletzt."

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige

RTL Gloria und Nikola Glumac beim finalen "Temptation Island"-Lagerfeuer

Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de