Vor Elvis-Rolle: Austin Butler sang nur für seine Freundin

Eigentlich war Austin Butler (30) eher schüchtern. Der ehemalige Disney-Kinderstar hatte seinen großen Durchbruch an Miley Cyrus' (29) Seite im Film Hannah Montana. Danach folgte unter anderem eine Rolle in Quentin Tarantinos (59) "Once Upon a Time in Hollywood". Im neuen "Elvis"-Biopic verkörpert er den legendären Sänger und steigt damit in eine neue Dimension auf. Dabei hat Austin vorher nur vor einer Person gesungen.

Mit The Mirror sprach der Schauspieler über seine bisherige Gesangserfahrung. Die lag so in etwa bei null – denn Austin verriet: "Vorher war ich so schüchtern. Ich hätte nie vor jemandem gesungen. Ich habe vielleicht vor meiner Freundin gesungen, aber das war es auch schon." Damit meint der Hottie Kaia Gerber (20), die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (56). Trotz allem ist der 30-Jährige seiner Aufgabe als Elvis mehr als gerecht geworden. Den Grund dafür sieht er vor allem in einer Sache: "Ich fühlte einen unglaublichen Druck. Man fühlt eine Verantwortung und den Wunsch, Elvis und allen, die ihn lieben, gerecht zu werden", hielt Austin fest.

Den King zu verkörpern, war für ihn auch eine Herzensangelegenheit. "Ich habe alles über ihn studiert, was ich konnte. Ich habe mir jedes Stückchen Filmmaterial unzählige Male angesehen", schilderte er seine Vorbereitungen auf die Rolle. Es habe nie einen Menschen gegeben, den er mehr geliebt habe als Elvis, schwärmte Austin von dem legendären Sänger.

VEGAN / BACKGRID / ActionPress Kaia Gerber und Austin Butler im Mai 2022

Getty Images Austin Butler, "Elvis"-Schauspieler

Getty Images Elvis Presley, Sänger

