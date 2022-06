20 Jahre später: Britney Spears passt noch in dieselbe Jeans

Eigentlich sollte es für Britney Spears (40) gerade ziemlich gut laufen: Sie sich nach ihrem jahrelangen Leiden endlich aus der Vormundschaft ihres Vaters gekämpft und vor Kurzem ihren Partner Sam Asghari (28) geheiratet. Doch der Schmerz ihrer Fehlgeburt vor wenigen Monaten sitzt noch immer tief – weshalb sich die Sängerin nun offenbar mehr an den kleinen Dingen im Leben erfreuen möchte. Im Netz teilte sie jetzt total begeistert: Britney passt immer noch perfekt in die Jeans, die sie seit 20 Jahren nicht mehr getragen hat!

Britney ist immer noch topfit! Das bewies die "Toxic"-Sängerin am Freitag mit einem kurzen Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie in einer weißen Hose, bauchfreiem Top und hohen Schuhen posiert. "Ich war gestern im alten Haus um fertig zu packen und schaut mal, was ich gefunden habe. Diese bezaubernde weiße Jeanshose. Ich glaube, es ist 20 Jahre her, dass ich weiße Jeanshosen getragen habe und diese passt immer noch", freute sich die 40-Jährige unter dem Clip.

Vor lauter Umzugsstress deaktivierte Britney zuletzt sogar ihr Social-Media-Profil, um sich voll und ganz auf den Einzug in ihre neue Bleibe zu konzentrieren. Ihre Fans vermuteten deshalb, dass sie und ihr frischgebackener Ehemann sich auf gemeinsamer Hochzeitsreise befinden. "Ich war noch nicht in den Flitterwochen. Habe geheiratet und bin gleichzeitig in ein neues Haus gezogen... Nicht das Klügste, was man tun kann", erklärte sie ihre Abwesenheit im Netz.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juni 2022

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

