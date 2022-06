Beste Freundin widmet Herzogin Meghan liebevolle Worte!

Sie bekommt Rückendeckung! Herzogin Meghan (40) steht seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus nach wie vor in der Kritik. Unter anderem wurde der ehemaligen Suits-Darstellerin vorgeworfen, für den Zwist zwischen Prinz Harry (37) und Prinz William (40) verantwortlich gewesen zu sein. Insbesondere die britische Presse lässt kein gutes Haar an der Schauspielerin. Doch nun kriegt Meghan Unterstützung: Ihre beste Freundin teilte jetzt einen niedlichen Schnappschuss von den zweien!

Via Instagram veröffentlichte ihre Freundin Delfina Blaquier ein süßes Foto von sich und der Herzogin. "Ich freue mich auf viele weitere solcher Momente mit dir und Harry. Die Zeit, die wir in diesen zwei Monaten miteinander verbracht haben, war so besonders", schwärmte die argentinische Fotografin. Auf dem Bild sieht man die zwei in lässigen Outfits bei einem Polospiel in Kalifornien. "Ich wünschte, jeder würde dein wahres Ich kennen“, hieß es unter dem Beitrag. Meghan sei für die Unternehmerin wie eine Schwester und zugleich ihre Polo-Ehefrau.

Die Community freute sich über diese liebe Widmung und kommentierte, was das Zeug hält. "Es ist so herzerwärmend zu sehen, dass Meghan in einem so positiven Umfeld von Menschen umgeben ist, die sie lieben und respektieren – das ist das Mindeste, was sie verdient hat nach den letzten Jahren", freute sich ein Fan.

Getty Images Delfina Blaquier, argentinische Fotografin

Getty Images Herzogin Meghan und Delfina Blaquier

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Spielen

