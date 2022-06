"Gossip Girl": Michelle Trachtenberg spielt wieder Georgina

Michelle Trachtenberg (36) kehrt ans Gossip Girl-Set zurück. Vergangenes Jahr lief das Reboot der erfolgreichen Jugendserie in den USA an. Dabei begeisterten die Serienmacher die Fans mit einigen Überraschungsauftritten originaler Charaktere. So war beispielsweise Azhy Robertson als Milo Sparks zu sehen. In der zweiten Staffel könnte nun noch eine weitere Kultfigur zurückkehren. Vor wenigen Tagen wurde Michelle in ihrer Rolle als Georgina Sparks am "Gossip Girl"-Set gesehen.

Am vergangenen Donnerstag erwischten einige Paparazzi die dunkelhaarige Schauspielerin am Set des Dramas in New York City. Sechs Staffeln lang hatte Michelle in der originalen Serie die Rolle von Serena van der Woodsens (Blake Lively, 34) alter Freundin Georgina verkörpert. Nun lehnte die Buffy – Im Bann der Dämonen-Schauspielerin lässig an einem Baum, während sie telefonierte oder grinste frech in die Kamera. Auch in einem Auto sitzend wurde die 36-Jährige abgelichtet. Augenscheinlich war ihre Figur in einen Kriminalfall verwickelt, denn auf einer der Aufnahmen war ein großer Transporter zu sehen, aus dem Personen in Schutzanzügen stiegen.

Wenige Stunden nachdem die Set-Fotos aufgetaucht waren, postete Michelle auf ihrem Instagram-Account selbst einen Schnappschuss von den Dreharbeiten. Cool saß sie auf einem Stuhl, auf dem in großen Buchstaben "Gossip" zu lesen war. Die Aufnahme kommentierte sie schlicht mit einem Kuss-Emoji.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Michelle Trachtenberg im Juni 2022

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg am "Gossip Girl"-Set

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

