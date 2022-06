Mobbinggerüchte: Dänische Royals nehmen Sohn von der Schule

Das dänische Kronprinzenpaar musste eine schwere Entscheidung treffen! Erst vergangenen Sommer hatten Prinz Frederik (54) und seine Frau Prinzessin Mary (50) freudig verkündet, dass ihr Sohn Christian (16) ab sofort eine neue Schule besucht. Der Teenager wurde auf die Herlufsholm-Privatschule in Kopenhagen geschickt. Doch in den vergangenen Wochen gab es üble Schlagzeilen, in der Institution herrsche Mobbing und Gewalt. Grund genug für die Royals, Konsequenzen zu ziehen – sie nehmen ihren Sohn von der Schule.

In einem offiziellen Statement verkündete das Elternpaar am Sonntag seine Entscheidung. "Wir sind zutiefst schockiert über die Berichte, die in letzter Zeit über Herlufsholm aufgetaucht sind", heißt es in der Mitteilung. Frederik und Mary erklärten weiter, sich lange Gedanken gemacht und schlussendlich beschlossen zu haben, Christian nicht mehr weiter auf das Gymnasium zu schicken: "Es war ein schwieriger Prozess für uns als Familie. [...] Wir hoffen, dass die Schule sich nun die Zeit nimmt, um die notwendigen Veränderungen vorzunehmen und eine Kultur zu schaffen, in der sich alle wohl und sicher fühlen können."

Christians jüngere Schwester Isabella (15) hätte ab dem Sommer eigentlich ebenfalls auf die Schule gehen sollen. Wie Frederick und Mary jedoch bekannt machten, wird das nun nicht mehr passieren: "Während des Sommers werden wir gemeinsam mit unseren Kindern eine Entscheidung über ihre zukünftige Schulwahl treffen!"

Keld Navntoft, Kongehuset © Prinz Christian von Dänemark, August 2021

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary mit ihren Kindern Isabella, Christian, Josephine und Vincent

