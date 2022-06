Nach Sommerhaus und Co.: Rockt Elena Miras bald diese Show?

Gibt es für Elena Miras (30) noch ein TV-Ziel? Die Schweizerin zeigte sich schon in so mancher Show: Nach ihrem Love Island-Sieg war sie bei Das Sommerhaus der Stars ebenso zu sehen wie im Dschungelcamp und zuletzt bei Kampf der Realitystars. Nur wenige Fernsehgesichter verfügen über eine so breite Reality-Erfahrung – doch reizen Elena noch andere Shows? Promiflash hat bei ihr nachgehakt.

Auf die Frage, ob es noch ein Format gebe, in dem sie sich selbst gerne einmal sehen würde, antwortete Elena im Gespräch mit Promiflash ohne langes Grübeln. "Ja, ganz klar 'Lets Dance'!", erklärte die Mutter einer Tochter ihren TV-Traum. Offenbar hätte sie große Lust, sich in der beliebten Tanzshow dem harten Urteil von Jury-Urgestein Joachim Llambi (57) zu stellen.

Als Mama der kleinen Aylen käme auf Elena bei "Let's Dance" allerdings eine Menge zu. In der diesjährigen Staffel erlebte Amira Pocher (29), was es bedeutet, mit kleinen Kindern an der Show teilzunehmen. "Ich muss kochen, vorkochen. Dann muss ich noch einkaufen und Dinge wegen der Kinder koordinieren", erklärte sie bei Exclusiv den stressigen Alltag neben dem harten Training.

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

Anzeige

Getty Images Amira Pocher im "Let's Dance"-Viertelfinale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de