Elena Miras (30) macht aus ihrer Freude kein Geheimnis! Die Schweizerin fuhr im Finale von Kampf der Realitystars gestern den Sieg ein. Ihr Gewinn sind stolze 50.000 Euro – und jede Menge Anerkennung der Zuschauer. Denn weil sich die Beauty in der Sala deutlich offener zeigte als in früheren Shows, flogen ihr viele Herzen zu. Im Netz posierte Elena jetzt mit dem Geldkoffer und teilte emotionale Worte mit ihren Fans.

Auf Instagram teilte Elena nun nämlich ein Foto, auf dem sie kurz nach der Siegerehrung zu sehen ist. Die eine Hand hält sie sich vors Gesicht, in der anderen befindet sich ein grauer Koffer, auf dem die Gewinnsumme steht. "Ich bin so dankbar für alles, was ich dort erlebt habe… Danke an die Personen, die mir eine Chance gegeben haben, mich kennenzulernen", schrieb sie gerührt unter den Beitrag.

"Es ist viel mehr als nur ein Gewinn", betonte die 30-Jährige die Bedeutung des Show-Siegs. In den Kommentaren gratulierten viele Mitstreiter wie die Jakic-Twins (25) und Enrico Elia (20). "Du hast allen gezeigt, wie du wirklich bist und was für ein schöner und toller Mensch du bist", schrieb Yeliz Koc (28) unter den Schnappschuss.

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2022

RTLZWEI Elena Miras bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI/Paris Tsitsos Elena Miras bei "Kampf der Realitystars" 2022

