Schwangere Citamaass glücklich: Sie bekommt einen Jungen!

Citamaass (34) darf schon bald einen kleinen Hosenmatz begrüßen! Mitte Juni hatte die Influencerin ihren Fans die großen Neuigkeiten verraten: Gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner David bekommt sie ein Baby. Für die Blondine jedoch keine leichte Zeit – denn sie hat mit schwerer Übelkeit zu kämpfen. Jetzt überbrachte Cita ihrer Community aber erneut schöne News und verriet das Geschlecht ihres Kindes!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty mehrere Bilder, auf denen sie mit David am Strand posiert. Zu den Aufnahmen enthüllte die Brandenburgerin: Sie werden Eltern eines kleinen Jungen! "Viele haben gesagt, ich bin eine Mädchenmama, aber wie sage ich immer so schön: Man bekommt nicht das, was man will, sondern das, was man braucht!", erklärte Cita und fügte hinzu, damit würde alles irgendwann Sinn ergeben.

Wie Cita zudem in ihrer Story verriet, hat sie auch schon ein paar Favoriten für den Namen ihres Sohnes. Verraten will sie diese aber nicht: "Ich weiß nicht, ob ich den Namen überhaupt jemals veröffentlichen werde", gab sie an. Sie finde es zudem schwer, sich zu entscheiden.

Instagram / citamaass Citamaass und ihr Partner David im September 2021

Instagram / Ces2jUQILrE Influencerin Citamaass

Instagram / citamaass Citamaass, Influencerin

