Sorge um "Jackass"-Star Bam Margera: Er wird wieder vermisst

Bam Margera (42) sorgt erneut für Schlagzeilen. Der Jackass-Star versetzte seine Fans in den vergangenen Monaten wiederholt in Angst um ihn. Wegen seiner Drogensucht wurde die TV-Bekanntheit im Herbst in eine Entzugsklinik gebracht. Auf die Behandlung folgte dann der nächste Eklat – denn Bam türmte aus seiner betreuten Wohnung, tauchte kurze Zeit später jedoch wieder auf. Jetzt ist er aber erneut verschwunden!

Wie TMZ berichtet, soll der 42-Jährige jetzt erneut aus der Reha-Einrichtung in Florida abgehauen sein, in der er zuletzt untergebracht war. Die Polizei sucht nun nach dem Flüchtigen und bittet dabei um die Mithilfe der Bevölkerung. Bam befindet sich auf gerichtliche Anordnung in der Klinik und darf diese eigentlich nicht ohne Erlaubnis verlassen.

Wo sich Bam aktuell aufhält, ist nicht klar – in den vergangenen Tagen hatte der TV-Star sich jedoch vermehrt im Netz bei seinen Fans gemeldet. Auf seinem Instagram-Profil teilte er immer wieder mysteriöse Fotos und Statements. "Werde trocken, Bam", äußerte ein Follower bereits seine Beunruhigung unter den Bildern.

Anzeige

Instagram / bam__margera Bam Margera und Nicole Boyd mit ihrem Sohn, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Bam Margera

Anzeige

Getty Images Bam Margera, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de