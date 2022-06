Süß: Bastian Schweinsteiger und seine Ana sind Golf-Buddies!

Ohne den Sport können diese zwei einfach nicht! Die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic (34) und der Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger (37) haben sich 2014 kennengelernt. 2016 fand dann im schönen Venedig die romantische Hochzeit der Sportstars statt. Zwei Jahre später kam Söhnchen Luka auf die Welt – mittlerweile ist die Familie sogar zu viert. Ob es für die Eltern da noch Zeit für Zweisamkeit gibt? Laut diesem Schnappschuss, ja! Das Paar war nämlich gemeinsam golfen.

Auf Instagram teilte Ana ein süßes Selfie von sich und ihrem Basti. "Ich genieße die Zeit mit meinem liebsten Golf-Buddy", schrieb sie unter dem Beitrag. Auf dem Foto sieht man die beiden in passenden Outfits auf einem Golfplatz posieren. Das Ehepaar schaut glücklich in die Kamera, während die 34-Jährige ihre Hand liebevoll um Bastians Schulter legt. "Das allerschönste Paar, Ana & Basti", schwärmte ein User. Ein anderer Fan witzelte in den Kommentaren: "Ich hoffe, du lässt Bastian ab und zu gewinnen."

Das Ehepaar scheint regelmäßig Ausflüge zu unternehmen – erst vergangenen Monat waren Ana und Basti zusammen in Italien unterwegs. Während ihres romantischen Urlaubs genossen sie die Zeit zu zweit und teilten einige Schnappschüsse mit ihren Fans.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic auf einem Event im April 2022

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, Mai 2022

