Wie romantisch! Seit 2014 gehen Bastian Schweinsteiger (37) und Ana Ivanovic (34) Seite an Seite durchs Leben. 2016 krönten sie ihre Liebe mit einer traumhaften Hochzeit. Auch jetzt scheinen die beiden noch so verliebt wie am ersten Tag. "Sie hat mir beigebracht, was Liebe eigentlich ist und wie man in einer Familie lebt", beschrieb der Ex-Nationalspieler seine Frau mal. Und auch nach acht Jahren Beziehung genießen die beiden ihre Zweisamkeit noch in vollen Zügen.

Derzeit verbringen die beiden einen romantischen Urlaub zusammen in Italien. Auf Instagram teilte Bastian einen Schnappschuss von sich und seiner Ana. Mit Sonnenbrillen bewaffnet lächeln die beiden glücklich in die Kamera, während im Hintergrund die traumhafte Kulisse einer italienischen Stadt zu erkennen ist. Außerdem posiert der Ex-Fußballer auf einem weiteren Bild und zeigt sich als klassischer Tourist. Dazu schrieb er "Bella Italia" zu Deutsch "Schönes Italien."

Und auch Ana teilte einige Schnappschüsse aus Italien, allerdings ohne ihren Basti. Die ehemalige Tennisspielerin posiert auf vier Bildern vor einer beeindruckenden Kulisse und schrieb dazu: "Neue Orte entdecken – sich selber entdecken." Die beiden scheinen ihren Ausflug ins Land von Spaghetti und Pizza offensichtlich in vollen Zügen zu genießen.

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger, Ex-Nationalspieler

Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, ehemalige Tennisspielerin

Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de