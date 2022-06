Wilder Badespaß: Denise und Henning Merten turteln im Pool

Denise (31) und Henning Merten (32) genießen das warme Wetter in vollen Zügen! Die beiden ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten wurden 2019 ein Paar. Zwei Jahre später besiegelten sie ihre Liebe am 9. Juli mit einer traumhaften Hochzeit. Inzwischen sind sie schon fast ein Jahr verheiratet – und offenbar immer noch genauso verliebt wie am ersten Tag: Denise und Henning können nach wie vor die Hände nicht voneinander lassen!

Denise postete auf Instagram jetzt ein Video, in dem sie und ihr Ehemann das schöne Wetter auskosten. Die beiden planschen ausgelassen in ihrem Pool und albern herum, tauschen aber auch heiße Küsse aus. "Liebe dich unfassbar dolle", schrieb die Influencerin zu dem romantischen Clip.

Für den Post bekamen die Turteltauben unzählige Komplimente in der Kommentarspalte – Fans waren äußerst angetan von dem süßen Turtel-Video. "Man kann das Knistern durch den Bildschirm spüren. Ihr seid so ein süßes Paar", schwärmte unter anderem eine Followerin.

Anzeige

Instagram / denise_merten Henning und Denise Merten, März 2022

Anzeige

Instagram / henning.merten Henning und Denise Merten, 2020

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Henning und Denise Merten bei Dr. Sindsens Release-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de