"Beschimpft und misshandelt": So geht es Joe Exotic im Knast

Joe Exotic (59) leidet sehr im Knast! Der Tiger King-Star wurde wegen Erteilung eines Auftragsmords zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Dort schien es ihm zunächst auch gar nicht so schlecht zu gehen – immerhin verliebte er sich in seinen Mitinsassen John Graham und verlobte sich sogar mit ihm. Mittlerweile ist die Romanze schon wieder vorbei – und dem ehemaligen Zoobesitzer geht es wohl gar nicht gut: Joe behauptet, in Haft schlecht behandelt zu werden.

"Er glaubt, dass er wegen seines Lebensstils und seiner Sexualität verfolgt wird", erklärte seine Bevollmächtigte Tami Springer Mirror. Eine Gefängniswärterin habe sich negativ über seinen tätowierten Eyeliner geäußert – sie werde dafür sorgen, dass er oft Strafen erhalten werde. Die Haft habe Joe schon jetzt "für immer verändert": "Er wurde im Gefängnis sehr misshandelt und missbraucht, und ich denke, die meisten Menschen wären schockiert, wenn sie das alles wüssten", berichtete Tami weiter.

Die Zeit im Gefängnis habe ihrem Schützling die Augen geöffnet, was für schreckliche Korruption im Land herrsche. "Joe ist ein Kämpfer und er sagt, was er denkt", stellte Tami klar. Deshalb werde er auch nicht aufhören, gegen Unrecht und seine Strafe vorzugehen.

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, "Tiger King"-Star

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, September 2021

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit einem Tigerbaby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de