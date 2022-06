Filmfest: Thomas Gottschalk und Karina strahlen um die Wette

Süße Fotos von Thomas Gottschalk (72) und seiner Liebsten! Der Wetten, dass..?-Moderator hat nach der Trennung von seiner Frau Thea doch noch das große Glück gefunden: Seit 2019 ist er mit Karina Mroß zusammen. Das Paar zeigt sich allerdings eher selten gemeinsam auf Events. Umso mehr dürfte Thomas' Fans nun freuen, dass er seine Partnerin zu einem Date auf dem roten Teppich ausgeführt hat. Der TV-Star und Karina strahlten überglücklich in die Kameras.

Bis zum 2. Juli findet das Münchner Filmfest statt. Zu der Premiere von "Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss" erschien der 72-Jährige in Begleitung seiner besseren Hälfte – und zeigte auf dem Red Carpet, wie glücklich er mit Karina an seiner Seite ist. Zwischen zwei XXL-Figuren der gelben Minions posierte das Duo Arm in Arm und lachte herzlich in Richtung der Fotografen. Während Thomas sich für eine sommerliche Stoffhose und ein dunkles Sakko entschied, setzte die Blondine auf elegant – und trug ein weißes Kleid à la Marilyn Monroe (✝36).

Dass Karina für den kultigen Moderator einfach perfekt ist, hat dieser in der Vergangenheit schon mehr als einmal betont. Im Interview mit Bunte schwärmte er vor einiger Zeit in den höchsten Tönen von ihr. "Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahekommt", hielt Thomas fest.

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Thomas Gottschalk bei "Die Passion"

Anzeige

ActionPress/ Steffi Adam / Future Image Karina Mroß und Thomas Gottschalk

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk und Karina Mroß beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de