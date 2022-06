"Für unseren Sohn": Alles wieder gut bei Eva und Chris Broy?

Haben Eva Benetatou (30) und Chris Broy (33) ihre Streitereien etwa beendet? Seit ihrer Trennung im vergangenen Jahr herrscht zwischen den ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmern böses Blut. Noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes beendete der Influencer die Beziehung zu der TV-Bekanntheit und brachte damit den Stein ins Rollen. Doch nun scheint es, als hätten sich die Eltern wieder vertragen: Eva und Chris posierten gemeinsam mit ihrem Nachwuchs für ein Bild.

"Für unseren Sohn. So wird er später auch als Erinnerung ein ehrlich glückliches Foto von Mama und Papa gemeinsam haben", schrieb die 30-Jährige zu dem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Voller Freude strahlen die einstige Bachelor-Kandidatin und der Reality-TV-Star gemeinsam mit ihrem Sohn George in die Kamera und erwecken den Anschein, dass sie ihren Rosenkrieg beendet haben. "Wenn es um dich geht, ist in diesem Augenblick alles andere nur nebensächlich", fügte die gebürtige Griechin hinzu und lässt somit erahnen, dass es wohl noch immer Spannungen zwischen ihr und Chris gibt.

Erst vor wenigen Wochen stellte Eva klar, dass für sie ein Liebes-Comeback mit dem 33-Jährigen nicht infrage komme. "Ehrlich gesagt auf keinen Fall. Das Kapitel ist für mich ganz klar beende und da gibt es auch kein Zurück mehr", betonte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Sie sei derzeit mit ihrem Leben als Single-Mama zufrieden.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seinem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit Söhnchen George

