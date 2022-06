Gisele Bündchen ehrlich: So hart war ihre Karriere damals

Ihr Leben fängt gerade erst an! Gisele Bündchens (41) atemberaubende Karriere startete bereits in den 90er-Jahren. Das brasilianische Supermodel war auf unzähligen Covern und lief für namhafte Designer auf der ganzen Welt. Besonders ihr Walk für die Unterwäschemarke Victoria's Secret brachte der Blondine allgemeine Bekanntheit ein. Nun ist die Ehefrau des NFL-Stars Tom Brady (44) 41 Jahre und reflektierte die Anfangsjahre ihrer Karriere: Sie fühlt sich jetzt besser als in ihren Zwanzigern.

Im Interview mit Vogue sprach der Megastar über sein jüngeres Ich. "Von außen betrachtet sah es so aus, als hätte ich alles, und dabei war ich erst 22 Jahre alt. Innerlich fühlte ich mich, als hätte ich den Tiefpunkt erreicht", verriet Gisele ehrlich. Eineinhalb Jahre lang sei sie von Angstzuständen und Panikattacken geplagt worden.

Heute ist Gisele glücklicher, denn je. "Ich glaube, ich fühle mich in meinen Vierzigern besser als in meinen Zwanzigern, und das nicht nur körperlich, denn man sagt uns allen, dass das Leben mit 40 vorbei ist, und ich habe das Gefühl, dass ich gerade erst anfange", schwärmte das Supermodel über ihren aktuellen Lebensabschnitt.

Getty Images Gisele Bündchen läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show, 2005

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2021

Getty Images Gisele Bündchen, Februar 2019

