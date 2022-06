Nach Trennung von Liam Payne: Maya Henry feiert in London

Keine Spur von Traurigkeit bei Maya Henry (22)! Das Model und der Musiker Liam Payne (28) gaben Anfang Juni ihre Trennung bekannt. Die beiden hatten sich erst im August 2020 verlobt. Liam gab an, sich in der Beziehung nicht anständig verhalten zu haben und dass die Trennung für beide das Beste sei. Maya scheint auf jeden Fall nicht traurig zu sein: Die Beauty wurde jetzt in London beim Feiern gesehen.

Die 22-Jährige genießt ihr zurückgewonnenes Single-Dasein offensichtlich in vollen Zügen. Maya schien in bester Laune zu sein, als sie am Donnerstag mit einer Freundin in London unterwegs war. Sie zeigte ihre Traumfigur in einem schwarzen Bodycon-Kleid mit asymmetrischem Saum und Cut-Out-Details an den Hüften.

Während Maya häufig allein in der englischen Hauptstadt zu sehen ist, war Liam zuletzt mit seiner Ex-Freundin Danielle Peazer (34) unterwegs. Der Sänger wurde beim Verlassen des Nobu Hotels mit der ehemaligen X Factor-Tänzerin um drei Uhr morgens gesehen – neun Jahre nach ihrer Trennung. Ein Insider sagte Daily Mail: "Liam hat immer starke Gefühle für Danielle gehabt und war sehr enttäuscht, als sie sich vor Jahren trennten."

Getty Images Liam Payne und Maya Henry, Oktober 2021

Backgrid Maya Henry (rechts) und eine Freundin, Juni 2022

Getty Images Danielle Peazer, Influencerin

