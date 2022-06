Oben-ohne-Foto: Shanina Shaik präsentiert ihren Babybauch

Shanina Shaik (31) setzt ihren Babybauch imposant in Szene! Das australische Model und sein Partner Matthew Adesuyan erwarten momentan ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die werdende Mama genießt die Schwangerschaft offensichtlich in vollen Zügen. Seit der Verkündung der süßen Baby-News teilt die Beauty nämlich immer wieder heiße Babybauch-Updates mit ihrer Community. So auch am Sonntag – dabei zeigte Shanina sich nur in Unterhose.

Auf Instagram teilte Shanina eine Fotoreihe, auf der ihre deutlich sichtbare Babykugel zur Geltung kommt. Auf den Aufnahmen trägt die 31-Jährige lediglich einen Slip und verdeckt ihre Brüste mit ihren Armen. "Schlafen und essen, mein Lieblingszeitvertreib im Moment", schrieb sie zu dem Post.

Shaninas Fans freuten sich sehr über den heißen Einblick in Shaninas Alltag und überschütteten sie in der Kommentarspalte mit Komplimenten. "Du wirst so eine schöne Mutter sein", bewunderte sie unter anderem eine angetane Followerin.

Getty Images Shanina Shaik im Juni 2022 in Paris

Instagram / shaninamshaik Shanina Shaik im Juni 2022

Getty Images Shanina Shaik, Influencerin

