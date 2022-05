Babybäuche scheinen auf dem Filmfestival in Cannes der absolute Hingucker zu sein! Schon Adriana Lima (40) legte in ihren freizügigen Kleidern mehrfach den Blick auf ihre Schwangerschaftsrundungen frei. Auch Model-Kollegin Shanina Shaik (31) erwartet derzeit ein Baby. Für die Australierin und ihren Partner Matthew Adesuyan ist es der erste Nachwuchs. In Cannes zeigte Shanina ihre Babykugel nun ebenfalls voller Stolz!

Bei der amfAR Gala im Rahmen des Filmfestivals an der Côte d’Azur erschien die 31-Jährige in einem besonders eleganten Outfit. Shanina trug eine eng anliegende lange Robe aus Seide mit tiefem Ausschnitt. Das schwarze figurbetonte Kleid setzte ihre ihre wachsende Körpermitte perfekt in Szene. Immer wieder legte die Laufstegschönheit zudem die Hände auf ihren Bauch, um ihr Babyglück zu präsentieren.

Schon am Tag zuvor hatte Shanina bei einem Screening des Films "Elvis" in Schwarz bezaubert. Dazu trug sie ein glamouröses trägerloses Kleid und lange Netz-Handschuhe. Auf einem anderen Event in Cannes hatte sie sogar schon ihren blanken Babybauch gezeigt. In einem Hochzeitskleid mit XXL-Cut-out lief sie über den Laufsteg.

Getty Images Shanina Shaik beim "Elvis"-Screening auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Shanina Shaik auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Shanina Shaik bei einer Auktion im Rahmen des Filmfestivals in Cannes, Mai 2022

