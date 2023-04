Sechs Monate nach Geburt: Shanina Shaik posiert mit Sohn Zai

Shanina Shaik (32) genießt ihr Babyglück! Das Victoria's Secret-Model hatte im vergangenen Jahr überglücklich berichtet, dass sie und ihr Freund Matthew Adesuyan zum ersten Mal Eltern werden. Im September erblickte dann ihr Sohn Zai das Licht der Welt. Die Neu-Mama berichtet ihren Fans im Netz nur allzu gerne von ihrem Alltag mit dem Kleinen. Nun ist Zai schon sechs Monate alt – das feiert Shanina mit einem süßen Post im Netz!

"Ich kann nicht glauben, dass mein kleiner Junge heute sechs Monate alt wird! Ich bin so aufgewühlt, weil ich weiß, dass mein kleiner Mann schon fast ein Jahr alt ist", schreibt die 32-Jährige unter eine niedliche Instagram-Bilderreihe. Auf einem der Schnappschüsse kuschelt die stolze Mama mit dem putzigen Lockenkopf und gibt ihm dabei einen Kuss auf die Wange. Auch ein Foto von Zai und Papa Matthew fügte Shanina ihrem Posting hinzu: "Ich werde all diese Babymomente in Ehren halten."

Wenige Monate nach der Entbindung scheint die Laufsteg-Schönheit auch wieder top in Form zu sein! Ihren After-Baby-Body setzte die Beauty mit Sport-Pics und hotten Outfits regelmäßig in Szene. Vor wenigen Tagen ließ Shanina besonders tief blicken: In einem eleganten schwarzen Abendkleid mit ultratiefen Ausschnitt posierte sie für heiße Spiegelselfies.

Instagram / shaninamshaik Matthew Adesuyan mit seinem Sohn Zai im März 2023

Instagram / shaninamshaik Shanina Shaik im Januar 2023

Instagram / shaninamshaik Shanina Shaik im März 2023

