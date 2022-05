Shanina Shaik (31) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Anfang des Monats überraschte das Model seine Community mit der freudigen Nachricht, dass es zum allerersten Mal schwanger sei. Passend zum Muttertag hatte die Beauty verraten, dass auch sie bald ihr erstes eigenes Kind in den Armen halten dürfte. Seitdem erfreut sie ihre rund 2,8 Millionen Fans auch immer wieder mit heißen Schnappschüssen von sich. Nun präsentierte Shanina ihren wachsenden Babybauch stolz im Bikini.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die werdende Mama nun eine Reihe an Schnappschüssen, in denen sie ihre mittlerweile recht runde Babykugel zur Schau stellte. "Wochenende am Pool", kommentierte die 31-Jährige die Aufnahmen schlicht. Neben einigen Fotos im Sitzen erfreute Shanina ihre Abonnenten dann noch mit einem Foto des Schwimmbades. Auch ein Spiegelselfie, dass sie künstlerisch in Schwarz-Weiß getaucht hatte, veröffentlichte die Influencerin auf ihrem Profil.

Augenscheinlich kamen die Aufnahmen auch supergut bei ihren Fans an. So kommentierten unter dem Post viele Nutzer, wie toll Shanina doch aussehe. "Wunderschön" oder "Du siehst aus wie eine Göttin", lauteten nur einige begeisterte Nachrichten der Supporter. Auch Tammy Hembrow (28), die aktuell ihr drittes Kind mit ihrem Verlobten Matt Poole erwartet, vergab der Foto-Reihe kurzerhand ein Like.

Instagram / shaninamshaik Shanina Shaik, Model

Instagram / shaninamshaik Shanina Shaik im Mai 2022

Instagram / shaninamshaik Shanina Shaik, ehemalige "Make me a Supermodel"-Teilnehmerin

