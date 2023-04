Luxus-Look: Model Shanina Shaik zeigt ihren After-Baby-Body

Shanina Shaik (32) ist wieder top in Form! Seit 2020 ist das Model mit dem Musik-Label-Boss Matthew Adesuyan zusammen. Im vergangenen Frühling pünktlich zum Muttertag hatte das Pärchen überglücklich verkündet, dass sie bald zum ersten Mal Eltern werden. Der kleine Zai erblickte dann im September 2022 das Licht der Welt. Sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes präsentiert Shanina nun ihren Hammer-Body!

Am vergangenen Freitag wurde die 32-Jährige in Los Angeles von Paparazzi abgelichtet, als sie auf dem Weg zu einem Event war. Dafür scheint sich Shanina auch besonders schick gemacht zu haben. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, trägt die Neu-Mama einen glamourösen Look: Mit einem engen beigefarbenen Kleid setzt sie dabei ihren durchtrainierten After-Baby-Body in Szene. Dazu kombiniert sie elegante schwarze Lederstiefel und goldenen Schmuck. Das edle Outfit rundet die Beauty mit einer luxuriösen Bottega-Veneta-Ledertasche ab, die es preislich in sich hat – rund 3.900 Euro kostet die Designer-Clutch.

Die Australierin hatte sich nach der Geburt offenbar nur eine kurze Auszeit gegönnt – bereits wenige Wochen nach der Entbindung wurde sie auf einer Party in Hollywood fotografiert. Ihren Body hatte die frischgebackene Mama dabei aber noch unter einem weiten Polo-Shirt versteckt.

Instagram / shaninamshaik Shanina Shaik und ihr Sohn Zai im März 2023

Instagram / shaninamshaik Shanina Shaik im März 2023

Backgrid Shanina Shaik, Oktober 2022

