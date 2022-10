Nach Geburt: Shanina Shaik zeigt ihren erschlankten Body

Shanina Shaik (31) präsentiert ihren After-Baby-Body. Im Frühjahr gab das Model bekannt, dass es zum ersten Mal Mama wird. Regelmäßig begeisterte die Laufstegschönheit seitdem ihre Fans im Netz mit ihrer wachsenden Babykugel. Mitte September war es dann so weit: Shaninas Sohn erblickte das Licht der Welt. Nur wenige Wochen nach der Geburt ihres Kindes zeigte sich die Beauty jetzt auf einem Event.

Am Donnerstag besuchte die 31-Jährige eine Veranstaltung in Hollywood. Dort ließ die frischgebackene Mama die Öffentlichkeit einen ersten Blick auf ihren After-Baby-Body erhaschen. In einer lässigen Kombi aus einem Polo-Shirt sowie einer Radlerhose in goldbrauner Farbe legte die Australierin einen glänzenden Auftritt hin. Ihren Bauch versteckte Shanina dabei jedoch unter dem locker sitzenden Oberteil. Dennoch scheint es, als seien die Schwangerschaftsrundungen der Neu-Mama bereits verschwunden.

Das beweist auch ein neuer Schnappschuss des Models auf Instagram. Vor wenigen Tagen teilte Shanina ein Foto von sich, das bei ihrem jüngsten Job entstanden ist. Nur drei Wochen nach der Geburt ihres Kindes zeigte die Laufstegschönheit ihre durchtrainierte Körpermitte in einem bauchfreien Outfit.

Anzeige

Backgrid Shanina Shaik, Oktober 2022

Anzeige

Backgrid Shanina Shaik im Oktober 2022

Anzeige

Backgrid Shanina Shaik, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de