Selten: Chris Hemsworth mit Frau und Kindern auf Red Carpet

Die ganze Familie ist stolz auf Chris Hemsworth (38)! In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Die Marvel-Fans bekommen einen neuen Teil von Thor zu sehen. Schon seit Monaten fiebern die Zuschauer daraufhin, den Australier wieder in seiner altbekannten Rolle zu sehen. Seit ein paar Tagen sind die Stars auf großer Premieren-Tour. Nach einem Auftritt mit seiner Frau Elsa Pataky (45) überraschte Chris in seiner Heimat jetzt mit einem besonderen Moment: Auch seine beiden Söhne waren auf dem Red Carpet dabei.

Beim Event zur Filmpremiere in Sydney spazierten Sasha (8) und Tristan (8) zusammen mit ihren Eltern über den Teppich und posierten im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Während Elsa in einem Kleid mit langem Beinschlitz und einem gewagten Dekolleté überzeugte, haben sich ihre Jungs allesamt für schicke Zweiteiler entschieden. Die Kids trugen Mini-Anzüge und nagelneue Sneaker, Chris wählte ebenfalls einen dunklen Anzug und ein legeres Shirt darunter. Lediglich das jüngste Familienmitglied – India – fehlte bei dem öffentlichen Hemsworth-Auftritt.

Dass Chris nicht immer die Nummer eins auf dem Red Carpet ist – daran musste er sich schon bei der Premiere in Los Angeles gewöhnen. Seine Liebste stahl ihm in ihrem heißen Outfit nämlich die Show. Auch dort setzte die 45-Jährige auf ein Kleid mit XXL-Beinschlitz und einem tiefen Ausschnitt – allerdings ganz in Weiß.

