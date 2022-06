Süß: Michelle Hunziker und Giovanni verschmust bei Bootstrip

Michelle Hunziker (45) scheint auf Wolke sieben zu schweben. Anfang des Jahres gab die TV-Moderatorin bekannt, dass Tomaso Trussardi (39) und sie nach zehn gemeinsamen Ehejahren getrennte Wege gehen. Im März kamen dann erste Gerüchte auf, dass die Schweizerin einen neuen Mann an ihrer Seite hat: den italienischen Arzt Giovanni Angiolini. Spätestens nachdem vor wenigen Wochen eindeutige Kussfotos des Paares auftauchten, ist klar, dass sie total verliebt ist. Nun wurden Michelle und Giovanni bei einer romantischen Bootstour abgelichtet.

Am vergangenen Sonntag entdeckten Paparazzi die beiden Turteltauben bei ihrem gemeinsamen Bootsausflug vor der Küste Sardiniens. Augenscheinlich genossen die 45-Jährige und ihr Begleiter die Zeit zu zweit auf dem Wasser sehr, denn auf den Bildern ist zu erkennen, wie Michelle bis über beide Ohren strahlt. Zudem konnte die Beauty kaum die Finger von Giovanni lassen. Mehrfach schmuste sie sich eng an ihren Liebsten an oder küsste den italienischen Chirurgen leidenschaftlich. Zudem ging das Paar gemeinsam im kühlen Nass schwimmen, bevor es sich wieder entspannt in die Sonne legte.

Erst vor wenigen Tagen hatte die ehemalige Wetten, dass..?-Moderatorin in der Show "Gredig direkt" über ihr neues Liebesglück gesprochen. "Ich habe zweimal geheiratet, zweimal hat es leider nicht funktioniert. Jetzt bin ich eine freie Frau und ich will das so erleben, wie ich will", stellte Michelle klar. Mehr Details über ihren neuen Freund wollte sich die dreifache Mama dann aber nicht entlocken lassen.

Anzeige

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini

Anzeige

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini

Anzeige

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini vor der Küste Sardiniens 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de