Throwback-Pics: So liebevoll gratuliert Kris Jenner Khloé

Kris Jenner (66) gratuliert Khloé Kardashian (38) mit einem besonders niedlichen Gruß zum Geburtstag. Die Keeping up with the Kardashians-Stars demonstrieren ihren Fans regelmäßig im Netz, wie nah sich die Familie steht. Zum Ehrentag ihrer Tochter widmete die Sechsfach-Mama Khloé jetzt einen richtig süßen Post. Dabei richtete Kris nicht nur liebevolle Worte an ihre Tochter: Sie teilte auch eine Reihe knuffiger Throwback-Bilder von sich und dem Geburtstagskind!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Kris am Montag einen Beitrag mit sechs Schnappschüssen, die ihr "Häschen" in seinen Kinder- und Teenager-Tagen zeigen. "Ich fühle mich so gesegnet, dass ich als deine Mami durch dieses Leben gehen darf", schrieb sie zu den Fotos. Anschließend erklärte sie erneut, wie viel ihr Khloé bedeutet: "Ich liebe dich mehr, als du jemals wissen wirst, und ich danke Gott jeden Tag für dich, mein wunderschönes Mädchen."

Auch sonst lässt es sich Kris nicht nehmen, die Geburtstage ihrer Liebsten in den sozialen Medien zu feiern. Zum dritten Geburtstag ihres Enkels teilte sie putzige Aufnahmen von Psalm (3) und erklärte dazu: "Ich wünsche dir den magischsten Geburtstag und bin so froh, dass Gott entschieden hat, dass ich deine Oma sein darf."

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Khloé Kardashian

Anzeige

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian als kleines Kind

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de