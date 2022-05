Psalm West (3) hat Geburtstag! Der Spross der Reality-TV-Bekanntheit Kim Kardashian (41) feiert heute seinen Ehrentag. Der kleine Mann ist schon drei Jahre alt geworden. Bereits vor wenigen Tagen schmiss ihm seine Mutter eine kleine Pre-Birthday-Party, um ihr jüngstes von vier Kindern zu feiern. Nun ziehen auch seine Verwandten nach und gratulieren ihm im Netz. Psalms Oma Kris Jenner (66) teilte sogar eine niedliche Bilderreihe auf Social Media!

Auf ihrem Instagram-Profil wünschte die Unternehmerin ihrem Enkel alles Gute zum dritten Geburtstag und gewährte im gleiche Zuge Einblicke in niedliche Situationen mit Psalm. So sitzt er beispielsweise auf dem Schoß seiner Oma, während Kris bis über beide Ohren grinst – oder die zwei spielen im Sandkasten mit Baggern. "Ich wünsche dir den magischsten Geburtstag und bin so froh, dass Gott entschieden hat, dass ich deine Oma sein darf. Ich liebe dich, Psalmy", schrieb die 66-Jährige dazu.

Außerdem postete sie ein paar alte Babybilder von Psalm, auf denen seine älteren Geschwister mit ihm kuscheln. Kris' Community ist total begeistert von den Schnappschüssen, wie in den Kommentaren deutlich wird: "Wie süß! Herzlichen Glückwunsch, Psalm."

