Yeliz Koc unter Schock: Snow wäre fast aus dem Bett gefallen

Das hätte für Yeliz Koc (28) auch ganz schön nach hinten losgehen können. Im vergangenen Oktober wurde die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin erstmals Mutter. Seitdem erfreut sie ihre Fans auf ihrem Social-Media-Account immer wieder mit süßen Schnappschüssen der kleinen Snow Elanie. Auch Einblicke in ihren Mama-Alltag postet die gebürtige Hannoveranerin gern. Jetzt verriet Yeliz, dass Snow beinahe aus dem Bett gefallen sei.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 28-Jährige nun an ihre Abonnenten und erzählte von dem schockierenden Zwischenfall vergangene Nacht. "Ich habe geschlafen und sie ist schlafend zum Fußende hin gekrabbelt und ich habe das nicht mitbekommen", berichtete die Influencerin. Eigentlich würde ihre Tochter auch immer in ihrem eigenen Babybett schlafen, doch seitdem es der kleinen Maus vor ein paar Wochen nicht so gut ging, nächtigt sie mit in Mamas Bett.

"Eine halbe Sekunde später wäre sie vom Bett gefallen und mein Bett ist echt hoch", versicherte die Bachelor-Beauty nachdrücklich. Sie habe nur noch Snowies Beine und ihren Po packen können, weil ihr Oberkörper schon über der Bettkante gehangen habe. "Ich sag's euch, ich bin so froh, dass nichts passiert ist und dass sie nicht von diesem Bett gefallen ist. [...] Das ist so schlimm für eine Mutter, wenn so etwas passiert", teilte die TV-Bekanntheit ihre Emotionen mit ihrer Community.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de