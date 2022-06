J.Lo erinnert sich an Super-Bowl-Auftritt mit Emme zurück

Jennifer Lopez (52) blickt auf einen ganz besonderen Moment in ihrem Leben zurück. Neben ihrer Karriere als Sängerin ist die US-Amerikanerin mit puerto-ricanischen Wurzeln auch eine liebende Zweifachmutter: 2008 kamen ihre Zwillinge Emme (14) und Max (14) zur Welt. Mit einem ihrer Sprösslinge stand die Latina sogar schon mehrfach auf der großen Bühne. Nun erinnerte sich J.Lo ein weiteres Mal an den gemeinsamen Auftritt mit Emme beim Super Bowl zurück.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die "On The Floor"-Interpretin nun einen Ausschnitt aus ihrer kürzlich veröffentlichten "Halftime"-Dokumentation, die auf dem Tribeca Film Festival ihre Premiere feierte. In dem Clip sind Jennifer und Emme bei den Vorbereitungen auf ihren gemeinsamen Super-Bowl-Auftritt im Februar 2020 zu sehen. Die Aufnahmen werden von der New Yorkerin zudem in kurzen Interviews kommentiert. "Ich wollte, dass Emme im Käfig sitzt und auf der großen Bühne steht. Obwohl das für viele Leute beängstigend wäre, wirkte sie nicht nervös, weil ich direkt neben ihr war", erinnerte sich die 52-Jährige zurück. Im Anschluss hatte die zweifache Mama merklich mit den Tränen zu kämpfen.

In den Kommentaren brachten im Anschluss viele Abonnenten ihre Begeisterung über den Einblick in Jennifers Gefühlswelt zum Ausdruck. "Ich bin so stolz auf dich, dass du dich so geöffnet hast" oder: "Das ist ein Meisterwerk", lauteten nur einige Kommentare ihrer Supporter zu der Doku. "Das hat mich zum Weinen gebracht", fügte ein weiterer Fan hinzu.

