Sie sind einfach ein unzertrennliches Mutter-Tochter-Gespann! Jennifer Lopez (52) ist neben einer erfolgreichen Sängerin und Schauspielerin auch liebende Mutter von den Zwillingen Max (14) und Emme (14). Vor allem Letztere kommt ganz nach ihrer Mutter – die 14-Jährige singt nämlich auch leidenschaftlich gern. Und dass die beiden das auch super im Duett können, bewiesen J.Lo und Emme nun bei einem gemeinsamen Auftritt!

Vor wenigen Tagen performte die 52-Jährige bei der Los Angeles Dodger Foundation's Blue Diamond Gala und brachte einen besonderen Gast mit auf die Bühne – ihre Tochter! In Videos, die auf Twitter verbreitet wurden, performen die beiden unter anderem J.Los Welthit "Get Loud" oder ein Cover von Christina Perris (35) Song "A Thousand Years". In einem lässigen, pinken Look und einer Cap wirkte der Teenie ziemlich selbstbewusst neben seiner Mutter.

Kein Wunder: Immerhin ist das nicht das erste Mal, dass Emme zusammen mit ihrer berühmten Mama auf der Bühne steht. Schon 2020 hatte der Promi-Spössling einen großen Auftritt vor einem Millionenpublikum – an der Seite der "On The Floor"-Interpretin hatte sie die Halbzeitshow des Super Bowls gerockt.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme

Getty Images J.Lo singt mit ihrer Tochter Emme

Getty Images Emme Maribel Muñiz beim Super Bowl 2020

