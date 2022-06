Kaugummi-Look: Megan Fox überrascht mit rosablonder Mähne

Megan Fox (36) sorgte mit einer neuen Frisur für großes Erstaunen. Die Schauspielerin und ihr Verlobter Machine Gun Kelly (32) erregen mit ihren ausgefallenen Outfits immer wieder Aufmerksamkeit. Doch jetzt zog die Transformers-Darstellerin auf einem Event nicht nur mit ihrem auffälligen Kleidungsstil die Blicke auf sich. Megan überraschte plötzlich mit ungewöhnlich heller Mähne: Sie hat sich ihre Haare rosablond gefärbt!

Am Montag besuchte die Beauty MGKs "Life In Pink" Filmpremiere und zeigte dort, wie ernst sie den Titel nimmt. Passend zum Namen der Dokumentation präsentierte sich das Paar in pinkfarbenen Outfits – und mit gefärbten Haaren. Statt mit ihrer populären Schwarzhaarfrisur erschien Megan mit blondierter Mähne mit Rosa-Touch. Zudem hatte sich ihr Liebster seine Tolle noch mal mit knalligem Pink nachgefärbt.

Zuletzt waren die US-Amerikaner auf dem Tribeca Film Festival in New York City aufgefallen. Für die Veranstaltung hatte sich MGK in einen weißen Glitzeranzug geschmissen. Megan hingegen hatte sich entschieden, ihre Kurven in einem Kleid aus rotem Lack zu betonen.

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox, März 2022

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de