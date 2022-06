Liebescomeback: Was hält Sarah Engels von Pietros Freundin?

Was sagt Sarah Engels (29) dazu? 2011 verliebten sich die Sängerin und Pietro Lombardi (30) bei Deutschland sucht den Superstar ineinander – doch nach der Traumhochzeit und der Geburt ihres Sohnes Alessio (7) ließen sich die Musiker scheiden. Mittlerweile ist Sarah mit ihrem Julian (29) verheiratet und Zweifachmutter. Und Pietro? 2020 kam er mit der Influencerin Laura Maria Rypa (26) zusammen, doch bald darauf folgte die Trennung. Jetzt ist Pietro wieder glücklich – mit seiner Ex Laura! Wie denkt Sarah über das Liebescomeback?

In einem Interview mit Bunte stellte Sarah klar: Sie freut sich für ihren Ex-Mann und dessen Freundin! "Ich glaube, das tut ihm gut, einfach eine Frau an seiner Seite zu haben, die ihn auch so ein bisschen lenkt und ihm den Weg zeigt", erklärte die 29-Jährige und ergänzte: "Letztendlich gönne ich es ihm von Herzen, dass er die Frau fürs Leben findet."

Sarah und Pietro beweisen damit mal wieder: Trotz Trennung ziehen die beiden an einem Strang – auch für ihren Sohn! "Natürlich gibt es auch Phasen, wo wir uns mal in die Haare kriegen oder wo es mal nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll“, gab Sarah im weiteren Verlauf des Gesprächs offen zu. Und dennoch kann sie zufrieden behaupten: "Ich glaube, dass wir echt stolz sein können."

AEDT / Action Press Sarah Engels, Sängerin

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

