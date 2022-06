Sarah Engels (29) hat sich für ihren Sohn was ganz Besonderes überlegt! Die einstige DSDS-Finalistin und ihr damaliger Konkurrent Pietro Lombardi (30) verliebten sich in der Castingshow ineinander. Sie heirateten sogar und bekamen einen gemeinsamen Sohn – den kleinen Alessio (7). Trotz Trennung und neuen Partnern sind die Musiker für ihren Nachwuchs da. Heute feiert er seinen Geburtstag – und Sarah schmeißt eine niedliche Party für Alessio!

In ihrer Instagram-Story gab sie nun Einblicke in die kleine Fete, welche sogar ein Motto hat. Zum siebten Geburtstag organisierte Sarah nämlich eine Pokémon-Party für Alessio – inklusive Luftballons in Form der Kreaturen! So hängen ein Pikachu und Glumanda an der Wand, um das Geburtstagskind zu überraschen. Die "Gebe nicht auf"-Interpretin widmete ihrem Sohn dann auch rührende Worte: "Ich bin so stolz auf dich, denn du besitzt das Wichtigste, was es auf dieser Welt gibt: ein reines, starkes und ehrliches Löwenherz." Aber auch von Pie gab es ein berührendes Posting.

Der Sänger teilte gleich eine ganze Bilderreihe von sich und Alessio bestehend aus älteren Pics. Dazu schrieb Pietro: "Papa wird dich für immer beschützen und lieben, mein Kämpferherz." Offenbar wird er auch noch zu der Party dazustoßen. "Jetzt steigt Papa in den Flieger und später wird gefeiert. Papa ist gleich da", schloss er ab.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardis Geburtstagsparty 2022

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Sohn Alessio im Urlaub

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de