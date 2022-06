Michelle Hunziker (45) verrät: Das ist ihr Beauty-Geheimnis

Die beliebte TV-Persönlichkeit Michelle Hunziker (45) begeistert ihre Fans regelmäßig mit ihrem Strahlen! Die Wetten, dass..?-Bekanntheit präsentiert sich immer wieder top gestylt bei Veranstaltungen, in Fernsehformaten und auf roten Teppichen. Zudem lebt die Mutter von drei Töchtern ihre Begeisterung für Make-up mit ihrer eigenen Kosmetikmarke aus. Doch was ist eigentlich Michelles Beauty-Geheimnis? Jetzt plauderte die Moderatorin total offen über ihre Routine...

Gegenüber Gala verriet die 45-Jährige, dass ihre Beauty-Routine schon früh am Morgen startet. "Ich wache immer eineinhalb Stunden vor den Kindern auf, um sechs Uhr", erzählte Michelle und führte aus: "Dann wasche ich mein Gesicht und pflege mich, das ist für mich eine wunderbare Morgen-­Medi­tation." Dazu achte die gebürtige Schweizerin auch auf eine gesunde Ernährung und ausreichend Sport.

Aber auch am Abend hat Michelle einen festen Ablauf. "Abends schminke ich mich natürlich immer ab. Die Haut muss gereinigt sein", erklärte sie. Da die Blondine in ihrem Beruf oft geschminkt sei, habe sie das Abschminken am Abend auch noch nie ausgelassen.

Getty Images Michelle Hunziker bei "Wetten, dass..?", November 2021

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker auf den Malediven 2022

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im April 2022

