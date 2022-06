Nicht mehr sauer? Kate und Jakub Merlan knutschen im Pool!

Der Heilungsprozess scheint zu wirken! Kate (35) und Jakub Merlan-Jarecki (26) zeigen ihr Liebesleben öffentlich im Netz – dazu gehört auch ihre jetzige Krise. Weil der Profikicker immer mal wieder allein feiern geht, stritt sich das Ehepaar. Doch die Temptation Island V.I.P.-Stars wollen an ihrer Beziehung arbeiten. Dafür nahmen sie sich eine kleine Auszeit im Ausland. Und obwohl Jakub da auch wieder Party machte und Kate sauer war – gab es nun ein Knutschbild für die Fans!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Tattooliebhaberin den besagten Schnappschuss. Im Pool küssen sich Kate und Jakub und wirken total verknallt. In einer Videosequenz albern sie im Wasser herum. Ihre Community reagiert gespalten auf den Turtel-Content. Einige Follower freuen sich für die zwei: "Schön, euch so zu sehen", oder: "Ihr Süßen", kommentierten zwei Userinnen.

Doch andere glauben mittlerweile, dass die Krise gespielt ist. "The show must go on", und auch: "Ich glaube, die verarschen uns ein wenig", lauten nämlich einige kritische Kommentare. Kate meldete sich auch schon zu Wort: "Das Partythema ist und bleibt kompliziert."

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im März 2022

Instagram / jakubjarecki11 Kate Merlan und ihr Freund Jakub Jarecki

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Sternchen

