Weil er wieder Feiern war: Kate Merlan redet nicht mit Jakub

Der Zoff zwischen Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (26) geht erneut in eine neue Runde! In den letzten Wochen haben die Temptation Island V.I.P-Teilnehmer für eine Menge Unruhe im Netz gesorgt. Nach zahlreichen Streitereien will sich das Ehepaar deshalb momentan im Rahmen eines Heilungsprozesses zusammenraufen und seine Ehe im gemeinsamen Urlaub retten. Doch auch das scheint nun nach hinten losgegangen zu sein. Jakub ist erneut ohne Kate feiern gegangen und kriegt nun die Konsequenzen zu spüren!

Via Instagram teilte Kate am Montag mit ihren Fans, dass sie nach der durchzechten Nacht ihres Partners erneut total fertig mit den Nerven sei. Der Profikicker kann die Reaktion seiner Frau jedoch alles andere als nachvollziehen. "Ich hab meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. Ich bin halt nun mal ein Lebemann. [...] Ich werde mich hier nicht verstellen", stellte er daraufhin in seiner Story klar.

Kurz vor ihrer Auseinandersetzung schien jedoch noch alles in bester Ordnung zwischen den beiden zu sein – denn Kate filmte sich und ihren Mann beim Kauf von Viagra-Tee und veranstaltete ein anschließendes Live-Tasting auf ihrem Social-Media-Account. Dabei sei der luststeigernde Tee während ihres Sex-Detox momentan von wichtiger Bedeutung für die beiden Streithähne. "Wenn er jetzt den Tee trinkt und noch mehr Lust bekommt, mich anzufassen zum Beispiel und es nicht darf, steigert es das Ganze umso mehr", erklärte Kate ihren Fans.

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im März 2022

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de