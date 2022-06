Hat die Ehe von Kate Merlan (35) und ihrem Jakub (26) noch eine Chance? Seit wenigen Wochen stecken die Reality-TV-Stars in einer Beziehungskrise. Die Streitereien der beiden führten sogar dazu, dass Kate kurzerhand die Sachen ihres Gatten packte und zu seiner Mutter brachte. Doch nun fand sich das Paar zu einem klärenden Gespräch zusammen. Wie Jakub seinen Fans berichtete, wollen er und Kate jetzt an ihrer Ehe arbeiten.

"Wir sind uns nicht richtig einig geworden, obwohl wir uns unfassbar lieben, haben wir gemerkt, dass das nicht reicht", erzählte der 26-Jährige in seiner Instagram-Story. Er habe gemerkt, dass seine Frau ziemlich enttäuscht von ihm ist. "Wir müssen gemeinsam einen Heilungsprozess starten und haben uns da auch was überlegt", teilte er weiter mit. Das Paar wolle jedoch nicht in Deutschland an seiner Ehe arbeiten. "Der [Heilungsprozess] wird woanders stattfinden", erklärte Jakub.

Die Hoffnung darauf, seine Beziehung mit der einstigen Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin wieder geradebiegen zu können, habe der TV-Star noch nicht aufgegeben. "Ich hoffe einfach, dass alles wieder wird", betonte der Fußballer. Doch bevor er und Kate in Kürze ihren "Heilungsprozess" starten, müsse er sich erst einmal "ausruhen".

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan

Instagram / jakubjarecki11 Kate Merlan und ihr Freund Jakub Jarecki

