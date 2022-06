Fiona Erdmann will mit Baby Neyla vorerst nicht verreisen

Fiona Erdmann (33) bleibt wohl erst mal in Dubai. Mitte Mai wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder Mutter und hieß mit ihrem Partner eine Tochter willkommen. Mit der Geburt der kleinen Neyla May hat sich für die Influencerin viel verändert. Zum Beispiel sorgt sie sich darum, dass ihr Sohn Leo seither zu kurz kommt. Auch auf die Reisepläne hat der Nachwuchs Auswirkung: Mit Neyla will Fiona vorerst nicht verreisen.

Gegenüber Owlet verriet die 33-Jährige: Sie wird zunächst in ihrer Wahl-Heimat Dubai verweilen. "Vielleicht machen wir aber eine Staycation innerhalb der Emirate. So haben wir etwas weniger Aufwand und einen kurzen Anreiseweg", merkte sie an. Im August hingegen will sie eigentlich nach Deutschland fliegen, um dort Familie und Freunde zu besuchen. "Eine Reise hängt ganz von meiner kleinen Tochter ab und ob zum gegebenen Zeitpunkt eine Reise mit ihr dann möglich ist", erklärte die frisch gebackene Zweifach-Mama.

Ein Urlaub ist für die gebürtige Saarbrückerin immerhin zu einer echten Herausforderung geworden."Mit zwei Kindern zu verreisen ist schon etwas anderes. Es bedeutet große Verantwortung", räumte sie ein. Bloß mit ihrem Partner wegzufahren, sei wesentlich entspannter gewesen: "Man ist einfach flexibler und spontaner."

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter

Owlet / HotDot Fiona Erdmann mit Tochter Neyla und Sohn Leo

