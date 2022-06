Ghislaine Maxwell kommt in Gefängnis-Vorlage dieser TV-Show!

Ghislaine Maxwell (60) muss ihre Strafe absitzen! Bereits seit Juli 2020 sitzt sie im Gefängnis. Angeblich war sie in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt. Sie soll die minderjährigen Mädchen nicht nur zu dem Unternehmer geführt haben, sondern sich ebenfalls an ihnen vergangen haben. Im Dezember wurde sie von dem zuständigen Gericht für schuldig erklärt und muss in Haft bleiben. Seit gestern steht fest, für wie lange und auch wo Ghislaine untergebracht wird!

Laut der DailyMail wird die 60-Jährige ihre Haftstrafe im FCI Dabury in Connecticut absitzen. Die Strafanstalt ist weltweit berühmt – denn sie diente als Inspiration für die erfolgreiche Netflix-Serie Orange Is The New Black. Die Autorin der Show, Piper Kerman, saß selbst in dem US-Bundesgefängnis ein. In dem Knast gilt die niedrigste Sicherheitsstufe – ganz anders als in dem Metropolitan Detention Center, wo Ghislaine vorher einsaß. Laut Ex-Häftlingen sei es ein menschenunwürdiger Ort.

In ihrer neuen Justizvollzugsanstalt herrschen hingegen viel bessere Bedingungen. Den Insassen werden angeblich eine Reihe von Aktivitäten wie Fitnesskurse oder auch Musikunterricht angeboten. Diesbezüglich erklärte ein Berater der Haftanstalt: "Sobald Maxwell in das neue Gefängnis kommt, wird sie sich fühlen, als hätte sie im Lotto gewonnen."

Anzeige

MEGA Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein

Anzeige

Spaulding/WWD/REX/Shutterstock / Action Press Ghislaine Maxwell 2016 bei einem Event

Anzeige

ActionPress/MediaPunch Ghislaine Maxwell, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de