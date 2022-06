Italienerin behauptet: Bud Spencer (†86) ist ihr Vater!

Hat Bud Spencer etwa eine heimliche Tochter? Der Schauspieler verstarb im Juni 2016 im Alter von 86 Jahren. Immer an seiner Seite waren dabei seine Ehefrau Maria, mit der er 56 Jahren lang verheiratet war, und die drei Kinder Giuseppe, Christine und Diamante. Der Filmstar galt als absoluter Familienmensch – und seine Familie ist offenbar größer als bisher angenommen! Die italienische Journalistin Carlotta Rossi behauptet, die Tochter von Bud zu sein.

Mit Bild sprach die 46-Jährige über die Behauptung, die sie erst mal nach dem Tod ihrer Mutter in einem Buch publik machte: "Bud Spencer war mein Papa. Das werden nun die Gerichte klären." Es gebe zahlreiche Beweise, die das belegen würden – denn auch wenn Bud öffentlich nicht zu seiner vermeintlichen Tochter stand, habe er sie all die Jahre finanziell unterstützt. 1.000 Euro monatlich soll er an ihre Mutter überwiesen haben und auch Carlottas Studium und ihre USA-Aufenthalte finanziert haben.

Doch nicht nur finanziell, auch persönlich habe die Filmlegende sich liebevoll um sein uneheliches Kind gekümmert. "Er war bei uns zu Hause mit einem Koffer angekommen, [...] er war voll mit Spielzeug. Ich habe das Bild eines lächelnden Riesen vor Augen", berichtete Carlotta über eine Begegnung mit drei Jahren. Erst zehn Jahre später habe sie von seiner anderen Familie erfahren. Ein Gericht soll die Vaterschaft jetzt endgültig nachweisen.

Anzeige

Anita Bugge / Future Image Bud Spencers Kinder Giuseppe, Diamamte und Christine im Juni 2016

Anzeige

Nowotny, Georg / ActionPress Bud Spencer in Dresden

Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Bud Spencer und Terence Hill in dem Film "Zwei außer Rand und Band"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de