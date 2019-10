Im Juni 2016 mussten sich Film-Fans für immer von einem Kult-Star verabschieden. Damals ist Bud Spencer im Alter von 86 Jahren verstorben. Der Schauspieler, der mit bürgerlichem Namen Carlo Pedersoli hieß, wurde in den 70er- und 80er-Jahren an der Seite von Terence Hill (80) in etlichen Hau-Drauf-Komödien zum Star. Heute ist für die Familie und Fans des Filmstars ein ganz besonderer Tag: Bud wäre heute 90 Jahre alt geworden!

An diesem besonderen Datum werden sich sicher nicht nur Buds Angehörige an sein außergewöhnliches Leben zurückerinnern. Der gebürtige Italiener hatte ursprünglich nämlich gar keine Filmkarriere im Sinn, sondern startete zunächst als Profischwimmer durch. Er nahm sogar zwei Mal an den Olympischen Spielen teil. Zwischenzeitlich arbeitete Bud auch als Komponist und Musiker. Erst 1967 ergatterte er seine erste große Filmrolle in dem – damals noch sehr ernsten – Streifen "Gott vergibt… Django nie!" an der Seite von Terence Hill. In den darauf folgenden Jahren wurden die Komödien der beiden, wie zum Beispiel "Vier Fäuste für ein Halleluja" oder "Die rechte und die linke Hand des Teufels", zum absoluten Kassenschlager – und mittlerweile zum totalen Kult.

Der Tod seines Freundes und langjährigen Weggefährten hatte Terence Hill schwer getroffen. "Ich habe meinen liebsten Freund verloren. Ich bin erschüttert", soll er damals gesagt haben. Sein neuester Film "Mein Name ist Thomas" ist daher auch Bud gewidmet.

ActionPress/Collection Christophel Bud Spencer und Terence Hill in einer Szene aus "Vier Fäuste für ein Halleluja" (1971)

Georg Wendt / action press für BAUER PREMIUM AGENTUR Bud Spencer, Filmstar

Collection Christophel / ActionPress Bud Spencer und Terence Hill in dem Film "Zwei außer Rand und Band"

