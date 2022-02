Lamar Odom (42) spricht ganz offen über seine Gefühle im TV. In dem diesjährigen US-amerikanischen Format von Promi Big Brother gab der einstige NBA-Spieler bereits tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Nachdem er erst kürzlich über den plötzlichen Tod seines Sohnes sprach, schwärmte der Ex von Khloé Kardashian (37) auch hin und wieder von seiner Verflossenen. Gegenüber seiner Mitstreiter äußerte sich Lamar nun ganz deutlich dazu, dass er das Liebes-Aus mit Khloé bitter bereut.

"Als ich Khloé geheiratet habe, gab es so viele Dinge, die ich in unserer Beziehung falsch gemacht habe", vertraute Lamar seinen Container-Kollegen, dem Schauspieler Carson Kressley (52) und dem Model Cynthia Bailey, in der letzten Montagsfolge des Erfolgsformats an. "Es war nie meine Absicht, sie zu verletzen", beteuerte er und bezeichnete seine Ex vor laufender Kamera als seine große Liebe – und das fast neun Jahre nach der Trennung des Paares im Jahr 2013. "Es wäre ein Segen, nur in ihrer Gegenwart zu sein", schwärmte der 42-Jährige und wolle deshalb alles versuchen, die berühmte Kardashian-Schwester nach seinem Auszug aus dem Promi-Container zurückzugewinnen.

Auch seine Fangemeinde scheint auf ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaares zu hoffen und fühlt mit dem Celebrity Big Brother-Teilnehmer. "Khloé soll sich verdammt noch mal von dem betrügerischen Tristan fernhalten und einfach mit Lamar essen gehen" oder "Ich höre Lamar zu, wie er am Valentinstag über Khloé spricht", und "Ich wünschte, es gäbe eine zweite Chance", sind nur einige der mitfühlenden Kommentare der Twitter-User.

Getty Images Lamar Odom, Sportler

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom, September 2010

Getty Images Lamar Odom in Los Angeles im Mai 2019

