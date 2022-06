Nach Streit: Kate Merlan und ihr Mann Jakub wurden bestohlen

Ihr Urlaub steckt voller Überraschungen. Das Temptation Island V.I.P.-Paar Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (26) hat eine Beziehung, die von vielen Höhen und Tiefen getrieben ist. Nach einer längeren Ehekrise befinden sich die beiden momentan auf einem Heilungsprozess im Türkei-Urlaub. Auch wenn es dort wegen Jakubs Partyverhalten erneut zum Streit kam – eines scheint das Paar nun mehr zu belasten: Kate und Jakub wurden beklaut!

Ihren Instagram-Followern teilte Kate jetzt fassungslos und geschockt mit: "Ich muss schon sagen, es ist eher relativ ruhig hier und sehr privat. Aber jetzt kommt’s: Wir wurden einfach beklaut." Dennoch hat das Paar Glück im Unglück gehabt, denn Wertsachen sind scheinbar dabei nicht weggekommen. "Aber es war einfach jemand hier und hat unser Luftboot geklaut. Das war so ein großes, aufblasbares Teil", erklärte sie wütend. Sie sei sich ganz sicher, dass der Dieb gezielt sie und Jakub beklaut hat. Grund hierfür: Ihre Bikinis und Sonnenbrille lagen im Pool, "und so was macht man doch einfach nicht."

Immerhin sitzen die zwei bei dieser Aktion im selben Boot. Das scheint auch Jakub so empfunden zu haben. "Da haben wir, glaube ich als Team sehr, sehr gut agiert und sehr gut zusammengearbeitet, sodass es das ganze Streitthema ein bisschen überschattet hat und jetzt für den Moment auch einfach mal Ruhe eingekehrt ist", erklärte der Fußballer erleichtert.

Instagram / katemerlan Kate und Jakub Merlan, Juni 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Urlaub, Juni 2022

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Juni 2022

