So süß gratuliert Dagi Bee ihrem Mann Eugen zum Geburtstag

Wie süß die beiden doch sind! Dagi Bee (27) und Eugen Kazakov (28) gaben sich im Jahr 2018 auf der spanischen Insel Ibiza das Jawort. Das Paar ist seitdem unzertrennlich und teilt gerne mal einige Eindrücke aus seinem Alltag. Dabei wirken die Webstars noch immer so frisch verliebt wie am ersten Tag. Im Dezember 2021 machte dann die Geburt ihres Sohnes Nelio ihr Familienglück perfekt. Anlässlich Eugens Ehrentags machte Dagi ihm nun eine besonders süße Liebeserklärung.

In ihrer Instagram-Story teilte die YouTuberin mehrere Bilder von sich und ihrem Mann. Dazu richtete sie einige Worte an Eugen und gratulierte ihm zu seinem 28. Geburtstag. "Du bist einfach der beste Papa für unseren Sohn. Es ist so schön zu sehen, wie du in der Papa-Rolle aufgehst", schwärmte Dagi und fuhr fort: "Du bist mein größter Fan und Supporter seit Tag eins und ich schätze das so sehr an dir, dass ich immer an erster Stelle bei dir stehe." Danach postete die 27-Jährige noch einen Ausschnitt vom Geburtstagsessen.

In der vergangenen Woche feierten Dagi und Eugen ihren vierten Hochzeitstag – und auch zu diesem Anlass teilte die YouTuberin der Welt mit, wie glücklich sie mit ihrem Mann ist. So schrieb sie: "Vier Jahre verheiratet und ich liebe dich jeden Tag mehr!"

Instagram / dagibee YouTuberin Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov

Instagram / alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee und Ehemann Eugen küssen sich bei ihrer Hochzeit

