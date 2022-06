20 Jahre später: Avril Lavigne kopiert erstes Album-Cover

Avril Lavigne (37) blickt auf die Anfänge ihrer Karriere zurück! Am 4. Juni 2002 hatte die kanadische Sängerin ihr erstes Album "Let Go" veröffentlicht. Mit Hits wie "Sk8er Boi", "Complicated" und "I'm With You" schlug die Platte ein wie ein Blitz und bildete den Grundstein für ihre weitere Musiklaufbahn. 20 Jahre später ließ Avril diese Zeit noch einmal Revue passieren – und zwar mit einem coolen Throwback-Foto!

Auf Instagram postete die 37-Jährige ein Bild, auf dem sie das ikonische Cover ihrer ersten LP nachstellt. Dazu teilte sie auch noch eine Collage, wobei sie die beiden Fotos direkt nebeneinander platziert hat. "20 Jahre später! Dies war ein weiterer magischer Moment für mich, als ich gestern an den Ort zurückgekehrt bin, an dem ich das Cover meines Debütalbums 'Let Go' in New York City aufgenommen hatte, kurz bevor wir im Madison Square Garden gespielt haben", betonte die MTV EMA-Preisträgerin.

Darüber hinaus bedankte sich Avril bei ihren Fans für den jahrelangen Support. "Danke an alle meine unglaublich tollen und unterstützenden Fans, die mir in all den Jahren so viel Liebe entgegengebracht haben", freute sich die Verlobte von Rapper Mod Sun (35). Dieser kommentierte den Beitrag übrigens mit den Worten "So unglaublich."

Avril Lavigne bei den Grammy Awards 2022

Avril Lavigne im Juni 2022 in New York

Avril Lavigne im November 2003 in Hollywood

