Drama! Marcellino Kremers und Dijana sind wirklich getrennt

Ihre Fans lagen mit ihrer Vermutung richtig: Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic (28) sind nicht mehr zusammen! Nachdem es in den vergangenen Wochen mächtig still um das einstige Traumpaar geworden ist, bestätigten die Ex-Love Island-Stars jetzt ihre Trennung auf Instagram. Ihre Statements sorgten gegenseitig für eine Menge Aufregung und Drama – bei der Influencerin flossen sogar die Tränen! Hat Marcellino schon wieder eine Neue?

