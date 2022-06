Entschieden: Kaley Cuoco muss kein Ehegattenunterhalt zahlen

Beruhigende Nachrichten für Kaley Cuoco (36)! Im September vergangenen Jahres gab die Schauspielerin bekannt, dass sie und ihr damaliger Mann Karl Cook (31) sich scheiden lassen. Für die Blondine ist es bereits die zweite Scheidung. Nach dem Ehe-Aus lenkte sie sich mit ihren Freunden ab. Inzwischen ist die Beauty sogar wieder vergeben – es geht also Berg auf für sie. Zudem wurde nun entschieden, dass Kaley kein Ehegattenunterhalt an ihren Ex zahlen muss!

Dabei berief sich die The Big Bang Theory-Darstellerin auf ihren Ehevertrag. Wie Radar Online nun erfahren haben will, muss Kaley ihrem Ex somit keinen Cent an Ehegattenunterhalt zukommen lassen. Laut den offiziellen Gerichtsdokumenten konnten sich die einstigen Eheleute knapp ein Jahr nach ihrer Scheidung diesbezüglich auf eine Vereinbarung einigen.

Schlussendlich habe keine der beiden Seite versucht, die Bedingungen ihres ehelichen Vertrages irgendwie anzufechten – beide seien stattdessen für einen sauberen Schlussstrich gewesen. Bereits im September 2021 hatte vor allem Kaley das zuständige Gericht gebeten, den Ehegattenunterhalt für beide Seiten zu verweigern.

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco und Karl Cook im November 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco bei den Emmy Awards 2021

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco und Karl Cook 2016 bei den Critics' Choice Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de