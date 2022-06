Erster Kuss bei "Princess Charming": So war's für Jessica!

Bei Princess Charming ist der erste Kuss der Staffel gefallen! In der dritten Folge der lesbischen Kuppelshow lud Hanna Sökeland die Kandidatin Jessica zu einem romantischen Einzeldate ein – und dabei kamen sich die Projektleiterin und die IT-Assistentin näher: Die zwei Single-Ladys tauschten auf der griechischen Insel Rhodos erstmals zärtliche Küsse aus. Aber wie war der Kuss denn für Jessica? Promiflash hat bei der Münchnerin nachgefragt...

"Den ersten Kuss von Hanna zu bekommen, war für mich natürlich etwas Besonderes", betonte Jessica im Promiflash-Interview und erklärte genauer: "Das hat einfach mein Gefühl bestätigt, dass sie auch die tiefen Blicke so wahrgenommen hat wie ich und dass sie an mir interessiert ist." Zudem sei die 26-Jährige auch von Hannas Küssen an sich ganz angetan – sie rief sich den Moment in Erinnerung: "Hanna kann definitiv sehr gut küssen. Eine Mischung aus viel Gefühl und Leidenschaft, da kommt das Temperament auf jeden Fall deutlich raus."

Doch bei diesem einen Kuss blieb es bei "Princess Charming" nicht – Hanna knutschte nämlich noch am selben Abend mit der Kandidatin Paula! "Natürlich ist es im ersten Moment nicht gerade schön zu hören, dass noch ein Kuss gefallen ist", gewährte Jessica einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Paula und sie seien aber von Anfang an offen und ehrlich mit der Situation umgegangen.

Alle Infos zu "Princess Charming" bei RTL+

Anzeige

Princess Charming, RTL Jessica und Hanna, "Princess Charming" 2022

Anzeige

RTL Hanna, die neue "Princess Charming"

Anzeige

RTL Jessica, "Princess Charming"-Kandidatin

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jessica und Paula so offen damit umgehen, dass sie beide Hanna geküsst haben? Gut, sie spielen eben mit offenen Karten! Na ja, ich finde das eher unangenehm... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de