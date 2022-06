Kaum erkannt: Bella Hadid erscheint in einem düsteren Outfit

Ist sie es wirklich? Model Bella Hadid (25) hat sich in der Modewelt längst einen Namen gemacht. Mit ihren dunklen Haaren und strahlend blauen Augen verzaubert die US-Amerikanerin seit Jahren die Designer und Fotografen auf der ganzen Welt. Aber nicht nur ihr Aussehen hat ihr zum Erfolg verholfen, sondern auch ihr stilsicheres Händchen für Kleidung. So überzeugt sie vor allem ihre Fans mit ihren Outfits – doch dieses Mal zeigt sich Bella in einem sehr speziellen Look und ist kaum wiederzuerkennen.

Für den Weg zur Marc Jacobs-Modenschau hat die Brünette ein auffälliges Outfit gewählt: Sie kam in weiten Jeans mit einem Aufdruck, der einer aufgerissenen Hose gleicht, einem weißen Top sowie einer schwarzen Collegejacke und Sonnenbrille. Ihre Haare trug sie dabei offen. Doch ein paar Stunden später, als sie sich vermutlich wieder auf den Nachhauseweg machte, war sie kaum wiederzuerkennen: Zwar trug sie noch immer dieselbe Hose und Jacke, jedoch hatte sie sich einen schwarzen Blazer um den Kopf gebunden und wirkte so vermummt etwas düster. In Kombination mit ihrer schwarzen Sonnenbrille ließ sich daher nur schwer erahnen, wer sich hinter dem Outfit verbirgt, hätte man Bella nicht ein paar Stunden zuvor ins Gebäude gehen sehen.

So verhüllt zeigt sich das Model allerdings eher selten. Auf einem Red-Carpet-Event vor rund einem Monat erschien die 25-Jährige beispielsweise gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Gigi Hadid (27). Dabei glänzten die beiden mit ihren Looks: Während Gigi komplett in Rosa gekleidet auftrat, trug Bella ein schwarzes bodenlanges Kleid.

Action Press / Splash News Bella Hadid im Juni 2022

Action Press / Splash News Bella Hadid in New York

Getty Images Gigi und Bella Hadid im April 2022

